Welche Regierung eines fernen Tages, wohl erst in den ersten Wochen des neuen Jahres, in der Hofburg angelobt wird, steht vorerst in den Sternen. Im Prinzip sind drei Varianten vorstellbar: Sollte die ÖVP ihren Vorbehalt gegen eine Kickl-FPÖ aufgeben, was aus heutiger Sicht nicht wahrscheinlich ist, wäre Blau-Schwarz naheliegend. Denkbar wäre auch eine Große Koalition, allerdings wäre diese im Nationalrat nur hauchdünn abgesichert. Nicht unwahrscheinlich ist eine Drei-Parteien-Koalition, die von der ÖVP, der SPÖ und den Neos gebildet wird, die Grünen haben als Juniorpartner schlechte Karten. Sollte die Regierungsbildung scheitern, würden 2025 Neuwahlen ins Haus stehen.

Welche Parteien eine Koalition bilden könnten