Bis zu 45 Liter Regen pro Quadratmeter dürften am heutigen Freitag im Oberen Murtal und in der Weststeiermark zusammenkommen. „Da kann man schon durchaus von ergiebig sprechen“, so Friedrich Wölfelmaier von der „Geosphere Austria“. Am morgigen Samstag nehmen die Regenmengen dann deutlich ab, nur im Bereich Aussee, Mariazell, Oberes Murtal und Koralpe dürfte es nochmals regnen. Nach unten gehen allerdings auch die Temperaturen: „Die Schneefallgrenze geht von 3000 Metern hinunter auf 1700 bis 1800 Meter“, weiß der Meteorologe.