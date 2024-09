Am Sonntag (22. September) fanden im deutschen Bundesland Brandenburg die Landtags-Wahlen 2024 statt. Im Landtag arbeiten die gewählten Politikerinnen und Politiker eines Bundeslandes. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) kam mit 30,9 Prozent auf Platz 1. Auf dem 2. Platz liegt die Alternative für Deutschland (AfD) mit 29,2 Prozent. Den 3. Platz erreichte die neu gegründete Partei “Bündnis Sahra Wagenknecht” (BSW).

Die alte Regierung wird es nicht noch einmal geben

Bisher gab es in Brandenburg eine Regierungs-Zusammenarbeit von SPD, Grünen und CDU. Der aktuelle Landes-Chef von Brandenburg heißt Dietmar Woidke. Weil die Grünen es nicht in den Landtag geschafft haben, wird es diese Regierungs-Zusammenarbeit nicht noch einmal geben. In Kürze werden die Verhandlungen zwischen den Parteien für die neue Landes-Regierung in Brandenburg starten.