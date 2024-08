Nach dem Rücktritt des Linzer Bürgermeisters Klaus Luger (SPÖ) vergangenen Freitag haben sich ÖVP, FPÖ und Grüne in einem „fraktionsübergreifenden Schulterschluss“ auf den 8. Dezember als Termin für die Neuwahl des Bürgermeisters verständigt, teilten diese am Donnerstag mit. Die Fraktionen, die alle auch eigene Bürgermeisterkandidaten ins Rennen schicken werden, verfügen im Gemeinderat über eine „demokratisch legitimierte Mehrheit“.

Der 8. Dezember sei laut Auskunft des Landes Oberösterreich der erstmögliche Termin. In einem Schreiben an Interims-Bürgermeistern Karin Hörzing (SPÖ) werde diese „Kraft ihres Amtes“ aufgefordert, jenen Wahltag anzusetzen. Somit solle ein langer Wahlkampf verhindert werden. Die voraussichtliche Stichwahl würde dann am 22. Dezember stattfinden. Trotz der Nähe zu Weihnachten, so argumentieren ÖVP, FPÖ und Grüne, sei ein Wahltermin im Advent für die Linzerinnen und Linzer besser als eine wochenlange Verzögerung über die Feiertage„. Die SPÖ hat sich bisher noch zu keinem konkreten Wahldatum geäußert.