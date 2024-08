Wechsel an der HAK Villach. Direktor Florian Buchmayr verlässt die Schule und wechselt in die Bildungsdirektion. Buchmayr, der in Klagenfurt lebt, war zwei Jahre lang Direktor der Schule und versuchte vor allem im Bereich der Digitalisierung Akzente zu setzen. „Ich möchte meine Erfahrungen aus dem höheren Schulbereich nun in der Bildungsdirektion miteinbringen und auch im Sinne einer Servicefunktion zur Verfügung stehen“, sagt er gegenüber einem Villacher Online-Medium. Der Kleinen Zeitung hat er einen Rückruf zugesichert.