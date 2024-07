Glück im Unglück hatten die Besucher der Stockeralm am Mittwochabend im Untersulzbachtal im Salzburger Pinzgau. Ein Felssturz ging in Neukirchen am Großvenediger nahe der Alm nieder. Bürgermeister Andreas Schweinberger verständigte sofort die Feuerwehr Neukirchen, die aufgrund der nicht eindeutigen Lage sofort ausrückte. Schnell konnte nach Rücksprache mit dem Betreiber der Stockeralm Entwarnung gegeben werden.

Alm „eingestaubt“

Die Gäste sowie das Gebäude wurden lediglich „eingestaubt“. Unklar ist bis dato die Ursache des Felssturzes. Bis 21:45 Uhr waren drei Feuerwehrleute im Einsatz, zwölf waren auf Bereitschaft in der Zeugstätte.