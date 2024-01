Das mobile Gaming hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Doch bis auf Candy Crush und Konsorten fehlte für die meisten Action- oder Sportspiele bisher eine wirklich überzeugende Lösung für das Spielen auf dem Smartphone. Hier kommt das Backbone One ins Spiel.

Mobiler Gaming Controller

Das Backbone One ist ein mobiler Gaming-Controller, der direkt an Ihr iPhone angeschlossen wird. Es hat zwei unabhängige Seiten, die jeweils etwa die Größe eines Nintendo Switch Joy-Con Controllers haben und durch einen erweiterbaren Mittelteil verbunden sind. Um es zu verbinden, ziehen Sie einfach die beiden Enden auseinander und stecken Ihr iPhone in den Lightning- oder USB-C-Anschluss. Es gibt keine Bluetooth-Einstellungen, über die Sie sich Gedanken machen müssen, oder eine Kopplung, die stattfinden muss - es funktioniert einfach.

Backbone One mit Lightning Anschluss | Backbone One mit Lightning Anschluss © Backbone

Das direkte Anschließen ermöglicht latenzfreies Spielen, was es näher an ein Konsolenerlebnis bringt. Ergonomisch gesehen ist das Backbone angenehm zu halten - wenn auch besser geeignet für kleinere Hände. Es ist extrem leicht und wiegt nur 138 Gramm. Mit einem iPhone 15 angebracht, wiegt es gerade über 200 Gramm, ist also auch leichter als die Nintendo Switch.

Die Ähnlichkeit zur Switch im Handling ist genau das, was den Backbone vom Mitbewerb abhebt. Der Steel Series Nimbus+ zum Beispiel ist ein Controller im klassischen Sinne. Dort wo früher bei Controllern das Kabel Outlet war, ist beim Nimbus+ eine Art Handyhalterung angebracht, mit dessen Hilfe das iPhone eingespannt und losgezockt werden kann. Durch die kabellose Verbindung zum Smartphone aber nicht so zuverlässig und auch klobiger als der Backbone.

Spielgefühl

Es gibt insgesamt zwei versetzte Analogsticks, einen auf jeder Seite des Controllers. Sie sind kleiner und ein bisschen steif, und der nächste Vergleich, den ich in Bezug auf das Gefühl machen kann, sind die Analogsticks auf Joy-Con-Controllern. Es gibt ein gutes D-Pad, das Steuerkreuz, welches gerade unter dem linken Analogstick liegt und die Form eines abgerundeten Pluszeichens hat. Es ist nicht klickend wie alles andere auf dem Controller, sondern fast lautlos mit einem angenehmen Druckgefühl.

Fazit

Für Gamer, die gerne und viele öffentlich unterwegs sind oder zu Hause gemütlich auf der Couch Ihre Lieblingsspiele zocken wollen, zahlt sich der Backbone One aus. Er verwandelt das ohnehin vorhandene Smartphone in eine Spielekonsole, die in Verbindung mit App Store und oder dem Backbone Store, dessen Mitgliedschaft für ein Jahr nach Kauf inkludiert ist, zu einer Gaming Maschine mutiert. Erhältlich ist das Gerät ab € 85,-