Die Champions League schickt sich an, zu überwintern. Wie gewohnt ohne österreichische Beteiligung. Für Salzburg hat es nach gutem Beginn in die Gruppenphase nicht gereicht. Der späte, dritte Gegentreffer im Heimspiel gegen Benfica hat die Mozartstädter komplett aus dem Europapokal gekickt.

Wenn es im Frühjahr mit der Königsklasse weitergeht, hat die neue ORF Haushhaltsabgabe die GIS ersetzt. Das schwer ausgedünnte Fußballprogramm der öffentlich Rechtlichen wird im kommenden Jahr durch die Europameisterschaft in Deutschland aufgefettet. Neben Servus TV, die ein Champions League Spiel pro Runde Live übertragen, war es das mit kostenlosen Schmankerl aus den besten Ligen der Welt.

Will man Sturm gegen Rapid in der Bundesliga sehen, als Einzelspiel oder in der Konferenz, braucht man schon Sky, im Sportpaket ist die Heimische Liga, der DFB- Pokal, die Premier League, die Champions League sowie Europa- und Conference League enthalten. Nicht so die Bundesliga unserer nördlichen Nachbarn. Für die Spiele der ersten und zweiten Liga in Deutschland benötigt man noch zusätzlich das „Fußball-Bundesliga“ Paket. Beides zusammen bekommt man aktuell für € 35,- monatlich. Dieser Preis ist an eine 12- monatige Mindestlaufzeit gebunden und erhöht sich danach bei monatlicher Kündbarkeit auf € 43,-.

Der frühere Rising Star am Sports -Streamingmarkt heißt DAZN. Will ich ein paar Spiele und Highlights aus LaLiga, Serie A, Ligue 1 und ein paar kleineren haben, ist man dafür € 19,99 im Monat schuldig. Vorausgesetzt, man ist mit der 12-monatigen Bindung einverstanden, deren Wegfall DAZN einst mit ausgezeichnet hat. Persönlicher Nachsatz: Die spielfreien Monate im Sommer und Winter überlebe ich auch ohne € 20,- zu verbrennen.

Zwischenrechnung

Sky Sport & Bundesliga Paket = € 35,-

DAZN = € 19,99

Benutze ich mein Empfangsgerät nun nur zum Konsumieren von Fußball, kommt auf diese € 55 noch die Haushaltsabgabe obendrauf. Gute siebzig Euro kostet es den Fußballfan nun mittlerweile also monatlich, das Runde durchs Eckige huschen zu sehen.

Blickt man nach Deutschland, wo DAZN gar drei Pakete anbietet, das teuerste für € 44,99, Sky gar keine Champions League mehr zeigt und sogar Amazon mitmischt, merkt man, dass wir es da vergleichsweise eh noch gut getroffen haben. In der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen.