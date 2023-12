Der stellvertretende Kommandant von Russlands 14. Armeecorps, Generalmajor Wladimir Sawadski, ist nach Behördenangaben in der Ukraine getötet worden. Sawadski sei an einem Kampfposten in der Sondereinsatzzone gestorben, teilte der Gouverneur der russischen Region Woronesch, Alexander Gussew, mit. Einzelheiten nannte er nicht. Als militärischen Sondereinsatz bezeichnet die russische Führung die Invasion der Ukraine.

Siebenter Generalmajor, dessen Tod Russland bestätigt

Das investigative Nachrichtenportal iStories meldete, Sawadski sei der siebente Generalmajor, dessen Tod Russland bestätigt habe. Insgesamt sei er der zwölfte ranghohe Offizier, dessen Tod seit Beginn des Krieges im Februar 2022 bestätigt worden sei. Sawadski war Gussew zufolge ein hochdekorierter Offizier und ehemaliger Panzerkommandant. Sein Tod sei ein schwerer Verlust.

Mehrere hochrangige Offiziere des russischen Militärs und der Polizei sind nach Medienangaben im von Moskau besetzten Teil der südukrainischen Region Cherson ums Leben gekommen. Russische Staatsmedien berichteten zuletzt über mindestens vier tote Polizeioffiziere und 18 verletzte Beamte der Besatzungskräfte bei einem Angriff auf das Dorf Juwilejne am Vortag.

Nach Informationen russischer Telegram-Kanäle mit Verbindungen in die Armee wurde Sawadski Ende November getötet. Der General war demnach außerhalb des Frontbereichs auf eine Mine getreten - was darauf hindeutet, dass es sich um ein zuvor von den russischen Streitkräften platziertes Objekt handeln könnte.

Die Mitteilung erfolgte während des verstärkten Kampfgeschehens um die Industriestadt Awdijiwka. Die ostukrainische Stadt in der Region Donezk ist einer der Schwerpunkte der Kämpfe an der Front zwischen ukrainischen und russischen Truppen geworden.