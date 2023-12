Er ist so beliebt, wie es Politiker gerne wären, inspiriert Sportlerinnen und Sportler seit Jahrzehnten und weckt positive Assoziationen, wie kein anderer Österreicher: Ski-Legende Franz Klammer. Zu seinem 70er am 3. Dezember haben wir Sportler, Promis und Politiker gefragt: Was ist Ihr Franz-Klammer-Moment?

Was ist Ihr persönlicher Franz-Klammer-Moment? Schreiben Sie ihn uns in den Kommentaren!