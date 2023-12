Zunächst die Preisgabe von Geheimwissen: Sie sind Staatssekretär für Digitalisierung, was sich ziemlich zähflüssig herumspricht. Laut Homepage erledigen Sie so Sachen wie „Beurteilung von Anwendungen unter Gesichtspunkten des ressortübergreifenden Wirkungscontrollings“, „Abstimmung der Digitalisierungsagenden“ oder „Koordination in Angelegenheiten der elektronischen Informationsübermittlung“. Da kann man sich vorstellen, dass zwischendurch Sehnsucht nach dem wirklichen Leben aufkommt. Deshalb schmeißen Sie sich neben dem Regierungsjob nun hobbymäßig als ÖVP-Kandidat in den Innsbrucker Wahlkampf, um dem grünen Bürgermeister Georg Willi das Amt zu entreißen. Koalitionsintern protokolliert man dazu nur verhaltenen Applaus.

Ihren grünen Rivalen nannten Sie „Bürgermeister im zweiten Bildungsweg“. Das ist kühn, denn Sie selbst haben auch keine Erstausbildung in gehobener Rathauskunde. Andererseits waren Sie Pressesprecher und Büroleiter des früheren schwarzen Landeshauptmanns, was Sie nach altem ÖVP-Ritus ohne weiteren Nachweis lebenslang für jedes erdenkliche Amt qualifiziert. Aber eine Bitte hänge ich Ihnen trotzdem um: Versuchen Sie, Staat und Partei (also Regierungsamt und Wahlkampf) sauber zu trennen: finanziell, organisatorisch, inhaltlich. Unser Wohlwollen wäre Ihnen gewiss, denn daran sind schon Größere gescheitert.