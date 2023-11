„Ich will zeigen, dass es sich lohnt, kaputte Dinge zu reparieren und dass es Spaß machen kann.“ So beschreibt Wilhelm Pichler (62) seine Motivation für sein Herzensprojekt namens „Repair Café“. Bekannt ist er als Direktor des Abteigymnasiums Seckau, hier ist er nicht mehr im Dienst und genießt bis zu seiner Pensionierung Zeitausgleich.

30 Cent statt 100 Euro

In der Marktgasse 4, neben der Polizei in Seckau, hat er zwei Räume mit Werkzeugen ausgestattet und bietet Hilfe zur Selbsthilfe an: „Ich repariere nicht selbst, sondern zeige Interessierten, wie es geht“, so Pichler. Er nennt das Beispiel eines kleinen Durchlauferhitzers: „Wenn das Wasser überhitzt und 123 Grad erreicht, schmilzt die Sicherung.“ Die meisten würden sich nicht trauen, das Gerät zu öffnen und stattdessen ein neues kaufen. „So etwas kostet gleich einmal 100 Euro, die Sicherung nur 30 Cent.“ Ähnlich bei Föhns: „Sie werden oft weggeworfen, dabei liegt die Ursache meist bei einem falsch zusammengelegten Kabel.“ Von kleinen Haushaltsgeräten über LED-Leuchten bis zu Handys zeigt Pichler Reparaturmöglichkeiten auf. Zaghaften Menschen sagt er: „Du brauchst keine Angst haben, Kaputtes, kaputtzumachen.“ Neben der Kostenersparnis gehe es ihm um Nachhaltigkeit.

Willi Pichler nimmt ein altes Handy unter die Lupe © Josef Fröhlich

Woher kann der Direktor eines Abteigymnasiums so etwas? „Ich habe den Beruf des Elektrikers erlernt, später eine HTL besucht und ein Chemie-Physik-Studium absolviert.“ Er habe schon Schülern im Unterricht Reparaturwissen vermittelt, das wolle er nun der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. „Das Service kostet nichts, und wer möchte, bekommt bei mir einen Gratis-Kaffee“, schmunzelt er – womit der Begriff „Repair Café“ erklärt wäre. Pichler engagiert sich auch anderweitig, so koordiniert er in Seckau den „Kost-nix-Laden“ und das Marktauto, einen Hol- und Bringdienst.