Erstmals in der Geschichte der Caritas könnte eine Frau die Geschicke der größten karitativen Organisation des Landes führen. Dem Vernehmen nach hat die steirische Caritas-Chefin Nora Tödtling-Musenbichler die besten Karten. Die Steirerin ist seit dem letzten Jahr Stellvertreterin des scheidenden Caritas-Präsidenten Michael Landau, sie ist auch die einzige Frau im vierköpfigen Präsidium. Im Rennen sind auch Caritas-Generalsekretärin Anna Paar und der Direktor der Wiener Caritas, Klaus Schwertner. Die Entscheidung fällt am Dienstag bei der Caritas-Vollversammlung in Vorarlberg. Jedes Bundesland verfügt über drei Stimmen, auch Landau sowie Caritas-Bischof Bruno Elbs haben Stimmrecht. Die Caritas zählt 17.000 hauptamtliche Mitarbeiter und etwa 47.000 ehrenamtliche Mitarbeiter.

Seit bald 30 Jahren ist es kein ungeschriebenes Gesetz mehr, dass ein Geistlicher an der Spitze der Caritas steht. 1995 wurde Franz Küberl zum Nachfolger von Leopold Ungar gewählt. Der 63-jährige Landau stand zehn Jahre der Organisation vor. Nach eigenem Bekunden will sich Landau künftig verstärkt seiner Aufgabe als Europapräsident der Caritas widmen, im letzten Jahr wurde er einstimmig für die Amtszeit bis 2027 bestätigt.