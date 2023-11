Warum legen Paare ihren Kinderwunsch auf Eis? Was Privatsache ist, wird in Zeiten der multiplen Unsicherheiten plötzlich kontrovers diskutiert: Elternschaft – ein Ego-Projekt par excellence, heißt es. Das Beste, was man tun könne: Keine Kinder in diese kaputte Welt setzen. Klima, Krieg, Terror: Die fetten Jahre sind vorbei. Aber: Ist das tatsächlich eine plausible Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit?