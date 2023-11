„Rattenplage in unserer Gemeinde!“: Ein Sujet mit diesem Titel war in dieser Woche auf der Homepage der Gemeinde Gaimberg zu sehen. Weiter heißt es: „Die Rattenplage, die unsere Gemeinde heimsucht, hat ihre Wurzeln in einem Problem, das uns alle angeht – mangelnde Abfalltrennung und unsachgemäße Entsorgung.“ Hat Gaimberg wirklich ein Rattenproblem? „Nein, überhaupt nicht“, sagt Bürgermeister Bernhard Webhofer. Im Gegenteil. Man habe die Öffnungszeiten des Recyclinghofes äußerst familienfreundlich gestaltet, die Mülltrennung funktioniere tadellos und Rattenproblem gebe es keines.