Gerüchten zufolge soll er bereits seit 2018 – also zwei Jahre nach seinem Rücktritt als britischer Premierminister – mit einem politischen Comeback geliebäugelt haben, nun ist David Cameron zurück. Der Ausrangierte als neuer Außenminister, in dieser neuen Rolle traf er bereits den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew.