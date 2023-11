Der Allgemeinmediziner Wilhelm Jerusalem ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Jerusalem kam am 1. April 1981 nach Guttaring, wo er am Kulmerweg seine erste Ordination eröffnete. „Die Gemeinde half Doktor Jerusalem damals beim Innenausbau der Ordination. Aber er war immer bestrebt, eine eigene Ordination zu bauen, so war es dann auch 1987, als er sein Eigenheim baute und eine wunderschöne Ordination aufmachte“, erklärt der Bürgermeister von Guttaring, Günter Kernle (Gemeinsam für Guttaring - GfG). Nach 40 Jahren trat Jerusalem im April 2021 seinen wohlverdienten Ruhestand an.