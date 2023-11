Ja, es könnte viele Gründe haben, warum ein Bub in einer Grazer Volksschule mit Kindern aus 26 Nationen einem Lehrer eine Palästinenser-Fahne schenkt. Der Lehrer hat sich bedankt und nicht nachgefragt über die Gründe. Wäre schwer möglich, mit einem Achtjährigen über einen unlösbar scheinenden Uralt-Konflikt zu debattieren. Was aber nach den Ereignissen des 7. Oktober wohl weit überzeugter in den Unterricht einfließen müsste? Die Gräuelgeschichte der NS-Zeit. Ein treuer, etwas älterer Leser fragte allerdings kürzlich, ob wir nicht endlich „Ruhe geben können“. Irgendwann müsse ein Schlussstrich unter diese unselige Zeit gezogen werden, es wüsste doch jeder, was „damals“ passiert sei.

Ja, dieses „damals“ wie die Novemberpogrome, als der Nachbar von nebenan zum Feind wurde, ist lange her. Was ich diesem durchaus sympathischen Leser geantwortet habe? Dass wir nach dem Massaker des 7. Oktober und den anschließenden Ereignissen wohl wieder andere Fahnen hissen müssen, jene der Sturmwarnung. Dass angesichts der monströsen antisemitischen Ausschreitungen auch der jüngste Appell der Verfassungsministerin fast schon lächerlich wirkt. Ihr Appell „Schämen Sie sich“ wird jene, die die Auslöschung Israels fordern, kaum beeindrucken. Wohl auch nicht die Warnung des Bundespräsidenten, nach der jene Konsequenzen tragen müssten, die glauben, die herrschende Toleranz für Intoleranz nützen zu können. Schwer vorstellbar, dass die geplante Verschärfung des Verbotsgesetzes, nach der das Tragen von Symbolen der Hamas mit Nazi-Symbolen gleichgestellt würde, etwas ändern wird. Wie auch, wenn bereits Kinder mit antisemitischen Parolen aufwachsen. Da können nur Lehrer für Gegengewichte sorgen. Da müssen Schulen das „damals“ stärker, greller, kämpferischer ausleuchten.

Mit welchen Emotionen Jüdinnen und Juden sich angesichts der Ausschreitungen an die Novemberpogrome erinnern? In manchen Fragen, meint Elie Rosen, Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, gebe es nur ein Schwarz oder Weiß. Und ohne Reflexion sei das Erinnern wertlos. Wie vielen dies bewusst ist? Wenn es bewusst wäre, wer käme – wie in Deutschland - auf die Idee, Kindergärten, die den Namen Anne Frank tragen, umzubenennen . . .