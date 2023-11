So paradox es klngen mag, aber ihre Bücher werden im deutschsprachigen Raum oft früher veröffentlicht als in ihrer britischen Heimat. Der Grund laut A. L. Kennedy: Wenn man als Schriftstellerin das „falsche“ Narrativ hat, wird man von der konservativen Presse und Rechtsauslegern in der Politik schlecht gemacht, das wiederum treibt den Verlagen den Angstschweiß auf die Stirn. Eine Cancel-Taktik sei die Folge.

In Österreich ist die 57 Jahre alte Alison Louise Kennedy hingegen mehr als wohlgelitten. 2007 wurde sie mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur und 2020 mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels ausgezeichnet. Zuletzt erschien von ihr der Roman „Als lebten wir in einem barmherzigen Land“, der in der Zeit der Corona-Lockdowns spielt und den Irrsinn des Brexits zum Inhalt hat. Wie in vielen ihrer Bücher, verhandelt Kennedy auch in diesem Werk die Großen Lebensfragen in einer wenig hoffnungsvollen Zeit.

Geboren wurde A. L. Kennedy in Dundee, 2012 zog sie nach London. In ihren Büchern verbindet die Schottin oft harten Realismus mit fantastischen Elementen. In ihrem Roman „Alles was du brauchst“ thematisiert sie das Schreiben selbst und den Literaturbetrieb.

In ihrer wunderbar-wütenden, aber auch hoffnungsvollen Eröffnungsrede auf der „Buch Wien“ am Mittwoch ging Kennedy einmal mehr mit ihrem Heimatland hart ins Gericht und kritisierte den Niedergang der (Buch-)Kultur. Dass sie sich an der britischen Politikerzunft reibt, hat bereits lange Tradition. Schon der britischen Beteiligung am Irak-Krieg unter Premierminister Tony Blair trat Kennedy mit scharfen Worten entgegen.