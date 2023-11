Am Wochenende schien es klar zu sein: Signa-Firmengründer Rene Benko scheidet aus der um finanziellen Halt suchenden Gruppe aus und übergibt an Sanierer Arndt Geiwitz. Das erklärte Signa-Mitgesellschafter Hans Peter Haselsteiner am Freitag. Am Montag zitierte das deutsche „Handelsblatt“ einen Insider, er sich nicht erklären kann, auf welcher Grundlage Haselsteiner zu dieser Einschätzung gekommen sein. Es gebe keine Zustimmung, es liege auch nichts Schriftliches vor. Ende letzter Woche forderten einige Signa-Mitgesellschafter den Rückzug Benkos in einem persönlichen Schreiben. Laut Haselsteiner habe Benko dieses Ansinnen „grundsätzlich positiv beantwortet, seine Bereitschaft ist evident.“ Benko wolle nur wissen, ob die Gesellschafter bereit seien, einen Beitrag zur Sanierung der Gruppe zu leisten.