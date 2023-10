Gute Nachrichten aus Bruck an der Mur: Das Jugendzentrum erfreut sich offenbar derart großer Beliebtheit, dass die Räumlichkeiten im Haus in der Herzog-Ernst-Gasse mittlerweile zu klein werden. „Es ist nun erforderlich, zusätzliche Bereiche im Erdgeschoss und ersten Stock des Hauses anzumieten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Brucker Stadtrates.

Dort sollen Besprechungen, Workshops und Ausstellungen Platz finden, die neuen Räume sollen auch als Aufenthaltsmöglichkeiten für verschiedene Jugendgruppen dienen. Darüber hinaus haben dort auch zivilgesellschaftliche Initiativen die Chance auf ein Platzangebot. Das Jugendzentrum selbst bereits einen Aufruf gestartet: Es ist so weit! Gemeinsam wollen wir unseren neuen Raum gestalten. Deine Ideen sind gefragt!“, heißt es in einer Einladung an die Jugendlichen. Eine entsprechende Box wurde bereits platziert.