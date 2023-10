Im Juni schloss die Palatschinkerei „Ram the jam“ in der Widmanngasse in Villach für immer ihre Pforten. Mit Michael und Duschka Raffalt konnten schnell Nachfolger gefunden werden. Sie wollten dort das neue „Edelweiß“-Lokal eröffnen und auf regionale Produkte samt breitem Frühstücksangebot setzen. Doch aus der angepeilten Eröffnung im Herbst wurde nun doch nichts. Das Lokal ist aktuell auf der Onlineplattform Willhaben wieder zur Neuverpachtung ausgeschrieben.

„Wir können das Lokal leider aus gesundheitlichen Gründen sowie aufgrund des derzeitigen Personalmangels nicht eröffnen“, begründet Duschka Raffalt die Entscheidung, die bereits begonnenen Renovierungsarbeiten abzubrechen. Ebenfalls noch unsicher ist, wie es mit dem zweiten Villacher Lokal der Raffalts, der Café-Bar Retro, weitergeht. Diese bleibt aber vorerst bis auf Weiteres normal geöffnet.

Das geplante „Edelweiß“-Lokal in der Widmanngasse verfügt über 40 Sitzplätze und eine Terrasse. Die Gesamtmiete beträgt 2150 Euro im Monat.