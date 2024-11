Erleben Sie Albanien in seiner faszinierenden Vielfalt und Schönheit. Von den majestätischen albanischen Alpen in Shkodra, wo sich Geschichte und Natur in der Festung Rozafa vereinen, bis hin zur mittelalterlichen Stadt Kruja und dem lebhaften Basar, tauchen Sie tief in die Vergangenheit und das kulturelle Erbe ein. In Berat, der „Stadt der tausend Fenster“, erwartet Sie eine charmante Altstadt mit Kopfsteinpflastergassen, eindrucksvollen Kirchen und Museen, die ein unvergleichliches Fenster in die albanische Geschichte öffnen. In der Hauptstadt Tirana begrüßt Sie ein Mix aus Geschichte und Moderne, bunt gestrichene Gebäude und lebendige Viertel. Ein Ausflug auf den Dajti-Berg bietet Ihnen schließlich einen einmaligen Ausblick auf die Stadt. Lassen Sie sich von der Architektur und dem großen römischen Amphitheater in Durres beeindrucken und genießen Sie auf einem Weingut die besten Weine Albaniens bei einer genussvollen Verkostung.

Das Angebot

Flug mit Air Montenegro, ab/bis Graz

Bustransfer zum Hotel

5 x Nächtigung im 4-Sterne-Hotel, HP

Ausflugsprogramm inkl. Eintritte und Weinverkostung

örtliche, deutsch sprechende Reiseleitung

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine: 1.-6. Juni 2025

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: ab 1490 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 220 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Springer Reisen

Tel.: (0463) 3870 777

E-Mail: springer@springerreisen.at

Zurück zu allen Reiseangeboten