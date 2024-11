Erleben Sie als Club-Mitglied einen Abend voller Inspiration und Emotionen: Die Kleine Zeitung lädt zum exklusiven Auftakt des „Podcast Salons“ – ein neues, außergewöhnliches Eventformat im Herzen der Wiener Innenstadt. Freuen Sie sich auf eine neue und einzigartige Mischung aus unseren hochkarätigen Wiener Salons und unseren beliebten Podcast-Festivals. Im exklusiven Ambiente des Private Members Club Am Hof 8, dem ältesten Haus am Platz, können Sie am 3. Dezember hautnah dabei sein, wenn Kleine Zeitung-Redakteurin, Barbara Haas, ihren neuesten Podcast auf die Bühne bringt. Und das mit einem ganz besonderen Thema und Gast: „Josh. Zwischen musikalischer Traumkarriere und dem menschlichen Bedürfnis, ,repariert‘ werden zu müssen.“ Der 38-jährige Musiker spielt ausverkaufte Tourneen und füllt sogar die Wiener Stadthalle, es gibt niemanden, der „Cordula Grün“, „Expresso & Tschianti“ oder „Wo bist Du“ nicht mitsingen kann, doch der Erfolg hat seinen Preis. Warum Josh gerade auch mit den Schattenseiten offen umgeht und warum er gerade im männlichen Musikbusiness damit einen extrem feministischen Diskurs angestoßen hat, darum geht es in unserem Live-Podcast.

Podcast-Salon

Wann : Dienstag, 3. Dezember 2024 um 18 Uhr (Einlass: 17:30)

: Dienstag, 3. Dezember 2024 um 18 Uhr (Einlass: 17:30) Wo: Private Members Club, Am Hof 8, 1010 Wien

Teilnahmeschluss: 17. November