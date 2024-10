Die neue Koralmbahn macht es möglich: Ab Ende 2025 von Graz nach Klagenfurt und retour in nur 45 Minuten – ein Quantensprung für die Region und ein Projekt, das Südösterreich näher zusammenrücken lässt. Am 3. Dezember 2024 haben Sie die einmalige Chance, einen exklusiven Einblick in dieses Jahrhundertprojekt zu gewinnen. Führende Experten diskutieren über die Bedeutung dieser Bahnverbindung für die neu entstehende Metropolregion AREA SÜD. Diese Vision vereint zwei Bundesländer, 1,8 Millionen Menschen und zahlreiche Unternehmen – ein ehrgeiziges Ziel, das Herausforderungen und Chancen birgt. Gewinnen Sie 10 x 2 Tickets für die exklusive Podiumsdiskussion. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, Diskussionen und die Möglichkeit, selbst Fragen an die Podiumsgäste zu richten. Im Anschluss laden wir Sie zu einem geselligen Get-Together mit kulinarischen Köstlichkeiten ein.

Podiumsdiskussion

Begrenzte Teilnehmerzahl: Wir verlosen je 10x2 Plätze pro Standort (Graz, Klagenfurt).

Wann : 3. Dezember 2024 um 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr).

: 3. Dezember 2024 um 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr). Wo: Kleine Zeitung Skyroom, Gadollaplatz 1, 8010 Graz oder

Kleine Zeitung Eventplattform, Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt.

Teilnahmeschluss: 17. November