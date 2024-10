Werfen Sie am 25. 11. einen Blick hinter die Kulissen globaler Machtspiele.

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation des neuen Buches von Franz-Stefan Gady ein – eine Veranstaltung, die gerade in der heutigen Zeit von brisanter Aktualität ist. Gady, ein renommierter Analyst und Militärberater, gibt in seinem neuesten Buch tiefgehende Einblicke in die komplexe Welt der Kriegsführung und geopolitischen Entwicklungen und liefert eine fundierte Analyse der militärischen und politischen Dynamiken unserer Zeit. Gady ist bekannt für seine klaren, ungeschönten Einschätzungen zu den aktuellen globalen Konflikten, insbesondere dem Krieg in der Ukraine. In seinem neuen Buch fordert er uns auf, die Augen vor den Realitäten des Krieges nicht zu verschließen.

Er argumentiert, dass Europa nie wirklich gelernt hat, mit Krieg umzugehen, und dass unsere post-heroische Sichtweise nicht ausreicht, um die Herausforderungen einer Welt im Umbruch zu bewältigen. Der Krieg in der Ukraine sei ein Vorbote weiterer Konflikte, die durch den Niedergang der amerikanischen Hegemonie begünstigt werden könnten.

Buchpräsentation

Wann : 25. November 2024, 18 Uhr

: 25. November 2024, 18 Uhr Wo: Styria Media Center, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl!

Anmeldeschluss: 14. November 2024