US-Wahl: Einblicke & Ausblicke

Am 4. November, exakt einen Tag vor der richtungsweisenden US-Wahl, geben die beiden Gastgeber des Kleine-Zeitung-Podcasts „WTF America“, Julian Melichar und Tobias Kurakin, Einblicke in den US-Wahlkampf, den die beiden im Rahmen ihrer Podcast-Folgen in den letzten Monaten intensiv beleuchteten. Diese Veranstaltung findet im Rahmen unserer Eventreihe „Hinter den Zeilen“ statt, die unseren Club-Mitgliedern die Möglichkeit gibt, exklusiv hinter die Kulissen des Mediengeschäfts zu schauen und spannende Einblicke zu aktuellen Themen zu erhalten.

In ihrem erfolgreichen Podcast „WTF America“ beschäftigten sich Julian Melichar und Tobias Kurakin naturgemäß intensiv mit dem US-Wahlkampf. Am 4. November erzählen sie exklusiv, woher die beiden Journalisten ihre Informationen erhalten, wie ihre aktuelle Einschätzung so kurz vor der Wahl ist, was auf den neuen/auf die neue Präsidentin der USA zukommen wird und welche Auswirkungen das alles für uns haben wird.

Wann: Montag, 4. November 2024, 18 Uhr

Wo: Skyroom, Styria Media Center, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme am 29. Oktober 2024.

Teilnahmeschluss: 28. Oktober 2024