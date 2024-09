Am 30. September wäre er 90 Jahre alt geworden: der Ausnahmekünstler Udo Jürgens, der auch zehn Jahre nach seinem Tod in den Herzen seiner Millionen von Fans weiterlebt. Am Montag, 4. November, wird einer der besten Udo-Jürgens-Interpreten, der Sänger und Pianist Simon Stadler, gemeinsam mit anderen Musikern die größten Hits von Udo Jürgens im Styria Media Center spielen, aber auch jene Lieder, die im Schatten seiner Hits gestanden sind. Manfred Bockelmann, der jüngere Bruder von Udo Jürgens, wird im Gespräch mit Carina Kerschbaumer Anekdoten aus dem Leben des Ausnahmekünstlers erzählen, über seine Bindung zu seiner Heimat, sein Leben als Künstler und über jene Lieder, die ihm besonders am Herzen gelegen sind.

Simon Stadler bei einem Konzert im Klagenfurter Strandbad, September 2024 © Weichselbraun Helmuth

Veranstaltung

Wann : 4. November 2024 um 18:30

: 4. November 2024 um 18:30 Wo: Styria Media Center, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl. Sie werden bis zum 14. Oktober informiert, ob Sie einen Platz für die Veranstaltung erhalten haben.

Teilnahmeschluss: 13. Oktober