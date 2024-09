Vision: „Wie wir uns die Zukunft zurückholen“

2040: Unser Leben ist besser geworden. Eine scheinbar kuriose Behauptung angesichts der vielen Krisen, die wir in der Gegenwart erleben. Doch Rudi Anschober zeigt in seiner Zukunftserzählung: Wir können es gut haben. Anschober skizziert die Weichenstellungen, die es dafür in den nächsten, entscheidenden Jahren braucht - jeder Tag bietet neue Chancen dafür: neue Pfade zu gehen, neue Strategien zu entwickeln, die große Trendwende einzuleiten. Rudi Anschober ist davon überzeugt: Es ist nicht die Zeit für Resignation. Es ist nie zu spät für den Traum der Veränderung. Diese auf Wissenschaft, Fakten und Optimismus setzende Vision zeigt, wie ein gutes Leben mit der Klimawende ausschauen kann - und wie alles möglich wird. Verbote kommen dabei nicht vor.

Über den Autor

Rudi Anschober, geboren 1960 in Wels, war Lehrer und Journalist, später langjähriger Landesrat für Klimaschutz und Integration in Oberösterreich. Von Jänner 2020 bis Mitte April 2021 war er Sozial- und Gesundheitsminister der türkis-grünen österreichischen Bundesregierung. 2022 erschien sein Bestseller „Pandemia, Einblicke und Aussichten“.

Buchpräsentation

Wann : 30. Oktober 18 Uhr

: 30. Oktober 18 Uhr Wo: Styria Media Center, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Achtung, begrenzte Teilnehmerzahl!

Anmeldeschluss: 13. Oktober 2024