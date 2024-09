Ljubljana: Hier endet, wenn man so will, Mitteleuropa und beginnt der Balkan - oder umgekehrt. Die sprudelnde, lebendig-freundliche slowenische Hauptstadt ist trotz ihrer vielen Vorzüge immer noch ein Geheimtipp und die perfekte Wochenend-Destination.

Im Buch „Ljubljana für Fortgeschrittene“ entführt uns das erfolgreiche Autoren-Duo Georges Desrues (Fotograf) und Erich Bernard (Architekt) in die malerische Universitätsstadt mit ihren gepflegten Fußgängerzonen, dem vielen Grün und ihrer eindrucksvollen Burg. Und weil es in Slowenien keinen Ort gibt, der mehr als zwei Autostunden von Ljubljana entfernt ist, besuchten Desrues und Bernard auch das adriatische Piran zum Fischessen, radelten zu Weingütern im malerischen Vipava-Tal, besuchten Sloweniens inoffizielle Kulinarik-Hauptstadt im Soča-Tal und beobachteten Braunbären in einer märchenhaft dicht bewaldeten Gegend.

Ljubljana ist ein Traumziel für all jene, die kulturelle, sprachliche und architektonische Vielfalt suchen, ehe sie in einem Gastgarten an der Ljubljanica den Tag ausklingen lassen - am besten mit „Ljubljana für Fortgeschrittene“ und damit den perfekten Tipps für den nächsten Tag.

Buchpräsentation

Graz: 15. Oktober um 18 Uhr im Skyroom des Styria Media Centers, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

(Moderation: Nina Prehofer)

(Moderation: Nina Prehofer) Klagenfurt: 23. Oktober um 18 Uhr in der Kleinen Zeitung Klagenfurt, Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt (Moderation: Georg Lux)

Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl

Das Buch erscheint am 30. September 2024 im Styria Verlag.

Teilnahmeschluss: 6. Oktober 2024