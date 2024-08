Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend voller tiefgründiger Einblicke in die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit. Am 19. September um 18 Uhr lädt die Kleine Zeitung zur exklusiven Buchpräsentation von „Die Rückkehr des Terrors“ ein, dem neuesten Werk des renommierten Terrorismusexperten Peter R. Neumann. Der dschihadistische Terror ist zurück. Seit dem verheerenden Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mobilisiert sich weltweit eine neue Gewaltbewegung, die sich in westlichen Gesellschaften alarmierend schnell ausbreiten könnte. Bereits jetzt gab es in Europa mehr versuchte Anschläge als im gesamten Jahr zuvor. Peter R. Neumann, einer der führenden Terrorismusexperten weltweit, sieht deutliche Warnzeichen für eine zunehmende dschihadistische Bedrohung, möglicherweise stärker noch als vor einem Jahrzehnt. Neumanns prägnante Analyse zeigt, wie sich der Dschihadismus seit dem 11. September 2001 entwickelt hat und welche neuen Gefahren auf Deutschland und Europa zukommen könnten. Er erläutert, was Sicherheitsbehörden und Politik tun müssen, um dieser Bedrohung und den potenziellen gesellschaftlichen Konflikten angemessen zu begegnen. Moderiert wird der Abend von Nina Koren, Ressortleiterin Außenpolitik und International bei der Kleinen Zeitung.

Jetzt zur Buchpräsentation anmelden!

Termin: 19. September, 18 Uhr

Wo: Skyroom im Styria Media Center, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Peter R. Neumann: „Die Rückkehr des Terrors. Wie uns der Dschihadismus herausfordert“ (erscheint am 17. 9. im Rowohlt Berlin Verlag).

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme.

Die Rückkehr des Terrors von Peter R. Neumann © KK

Teilnahmeschluss: 8. September 2024