Welchen Einfluss kann ich als Einzelne:r ausüben? Und worauf? Wie viel Einfluss darf ich auf andere nehmen? Und wer beeinflusst eigentlich mich? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Autor:innen aus ihrer jeweiligen Berufserfahrung im Buch „Einfluss“. Wir haben immer eine Wahl, wie wir unser Umfeld gestalten. Wir müssen uns unserer eigenen Wirksamkeit bewusst werden und Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Dadurch, dass wir für unsere Überzeugungen einstehen und diese kritisch reflektieren, stiften wir Sinn in unserem Leben -- individuell und kollektiv. Und üben so positiven Einfluss aus.

In diesem Buch erzählen fünf Menschen in sehr persönlichen Texten und anhand ihrer unterschiedlichen Berufe und Biografien, wie sie selbst Einfluss nehmen und welche Überlegungen sie dabei leiten. Und sie beschreiben auch, wo sie selbst Ohnmacht erleben. Und doch ist es die zentrale Botschaft des Buches an jede:n Leser:in, uns selbst zu erlauben, uns einzubringen, zu handeln und damit zu gestalten. Alle Autor:innen haben über ihre Balance zwischen Macht und Ohnmacht reflektiert: Die Psychologin und Werberin Johanna Knaus, der Kunsthistoriker und Kurator Simon Mraz, die Unternehmensberaterin, Agrarökonomin, Lehrsupervisorin und Bildhauerin, Sabine Pelzmann, Florian Schlemmer, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und last but not least Carola Schneider, österreichische Journalistin und Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Moskau.

Wir laden Sie herzlich zur exklusiven Buchpräsentation von „Einfluss“ in das Styria Media Center ein. Die Autor:innen werden alle vor Ort sein und berichten von ihren ganz persönlichen Erfahrungen.

Jetzt zur Buchpräsentation anmelden!

Termin: Dienstag, 10. September 2024, 18 Uhr

Wo: Kleine Zeitung Skyroom, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme.