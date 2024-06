Psychische Gesundheit im Blick

Die Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH (GFSG) hat es sich zum Ziel gemacht, Beratungen und Therapien für Menschen mit psychischen Problemen anzubieten und in puncto Prävention zu informieren. Gemeinsam mit dem Gesundheitsfonds Steiermark und dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz organisiert die GFSG die Veranstaltungsreihe „Psychische Gesundheit im Blick“. Infos unter: gfsg.at

Die letzten Jahre waren und sind nach wie vor von einer Abfolge gesellschaftlicher Krisen geprägt. Das Versprechen der Nachkriegsgeneration von Aufstieg und Wachstum scheint sich nicht mehr zu erfüllen. Dies geht einher mit der Erschütterung eines Selbstverständnisses der Sicherheit und entsprechenden biopsychosozialen Folgen. Erschöpfung und das Gefühl, betrogen zu werden um eine helle Zukunft, werfen ihre Schatten auf die Psyche. Besonders stark davon betroffen sind vulnerable Personen in prekären ökonomischen, sozialen und psychischen Lebenssituationen. Psychosoziale Krisen der Personen sind dabei häufig eng verwoben mit sozialem Abstieg und Abstiegsängsten, aber auch mit Erfahrungen der Einsamkeit und von gesellschaftlichem Ausschluss. Psychosoziale Versorgung, interdisziplinäre Versorgungsangebote in der Sozialpsychiatrie und Psychotherapie sind in Zeiten der Verunsicherung besonders gefragt. Die Entwicklung alternativer gesellschaftlicher Narrative mit einem Angebot an die Menschen mit Zukunftsoptimismus sind dabei Ziel, aber auch Notwendigkeit.

Referentin:

FH-Prof. MMag. Dr. Priv. Doz. Johanna Muckenhuber, Professorin am Institut für Soziale Arbeit der FH JOANNEUM in Graz und Psychotherapeutin (KIP) in freier Praxis

Expert:in der GFSG

Input zu psychosozialen Versorgungsangeboten

Termin: Montag, 24. Juni, 18.30 Uhr

Wo: Styria Media Center Graz, Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme.