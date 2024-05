Psychische Gesundheit im Blick

Die Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH (GFSG) hat es sich zum Ziel gemacht, Beratungen und Therapien für Menschen mit psychischen Problemen anzubieten und in puncto Prävention zu informieren. Gemeinsam mit dem Gesundheitsfonds Steiermark und dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz organisiert die GFSG die Veranstaltungsreihe „Psychische Gesundheit im Blick“. Infos unter: gfsg.at

Die erste Veranstaltung dieser Reihe behandelt das Thema „Social Media und psychische Gesundheit bei Jugendlichen“. Internationale Studien haben zweifelsfrei nachgewiesen, dass bestimmte Social Media Dienste negative Wirkungen auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen, insbesondere von Mädchen haben. In diesem Vortrag beschäftigen wir uns mit den Wirkmechanismen dieser Dienste - was macht ihre Faszination aus, wie entsteht der negative Sog? Wir sprechen aber auch über Strategien, wie wir Jugendlichen helfen können sich in einer digitalen Welt zurechtzufinden.

Vortragender:

Lukas Wagner, MSc Psychotherapeut, Medienpädagoge, Supervisor



Expert:in der GFSG

Input zu psychosozialen Versorgungsangeboten

Termin: Dienstag, 28. Mai 2024, 18.30 Uhr

Wo: Styria Media Center Graz, Gadollaplatz 1

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme.