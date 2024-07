Zutaten

Bananen

Erdnussmus

Schokolade

Erdnüsse

Zubereitung

Banane in der Mitte aufschneiden, mit Erdnussmus bestreichen und in das Gefrierfach legen. In der Zwischenzeit Schokolade schmelzen. Danach die Bananen in die Schokolade eintunken, mit Erdnüssen bestreuen und fest werden lassen.

Direkt aus dem Tiefkühlfach genießen!