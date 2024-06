Zutaten

Teig:

3 (überreife) Bananen

4 EL geschmolzenes Kokosöl

2 EL Dattelsirup oder anderen Sirup nach Wahl (Honig, Ahornsirup, etc.)

200 g Mehl nach Wahl

1 TL Backpulver

1/2 TL Vanillepulver

2 Handvoll Heidelbeeren

opt.: 1 Handvoll Schokodrops

Toppings:

Heidelbeeren & Schokodrops

Zubereitung

Banane zerdrücken und mit den restlichen Zutaten vermengen. Alles in eine Kastenform geben und mit Toppings garnieren. Im Ofen bei 180°C für ca. 50 Minuten backen. Am besten Stäbchen-Probe machen, damit das Brot auch wirklich durch ist. So einfach und schnell gemacht.