Entdecken Sie mit Retter Reisen das kulturelle Herz Oberösterreichs und lassen Sie sich von einer Reise voller Geschichte, Musik und Kunst begeistern. Ihre dreitägige Reise führt Sie zunächst in das mittelalterliche Flair Freistadts mit seinen wehrhaften Türmen und der prächtigen Katharinen-Basilika, bevor es weiter nach Linz geht – eine Stadt, die historische Geschichte und moderne Kunst auf faszinierende Weise verbindet. Im imposanten Mariendom eröffnet sich Ihnen bei einer Führung in luftigen Höhen ein beeindruckender Blick auf die größte Kirche Österreichs. Im prächtigen Francisco Carolinum tauchen Sie in eine Welt moderner Kunst und Fotografie ein. Abends besteht die Möglichkeit, die Mozart-Oper „Die Zauberflöte“ im Musiktheater Linz zu besuchen. Den krönenden Abschluss bildet eine musikalische Sternstunde im Brucknerhaus: Rudolf Buchbinder und das Bruckner Orchester verzaubern in einer Sonntagsmatinee mit Meisterwerken von Mozart, Haydn und Beethoven. Erleben Sie ein harmonisches Zusammenspiel von Kultur, Musik und Geschichte – ein Fest für die Sinne, das Sie lange begleiten wird.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

2 x ÜN mit Frühstück im Motel One

Konzertkarte Rudolf Buchbinder Kat. 4

Eintritte und Führungen lt. Programm

RETTER Reiseleitung

Zubuchbar: Mittag- und Abendessen, Opernkarte im Musiktheater, Kat. 1 „Die Zauberflöte“ um 96 Euro.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 31.1.-2.2.2025

Preis pro Person im Doppelzimmer: 598 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 98 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

