Erleben Sie auf dieser faszinierenden Reise gleich zwei Perlen des Indischen Ozeans: die exotische Vielfalt Madagaskars und die paradiesische Inselwelt der Seychellen. Diese unvergessliche Reise führt Sie zunächst in die atemberaubenden Landschaften und einzigartigen Ökosysteme von Madagaskar, der viertgrößten Insel der Welt. Diese faszinierende Insel erwartet Sie mit lebhaften Märkten, historischen Städten und üppigen Regenwäldern, in denen faszinierende Tierarten zu Hause sind, die Sie nirgendwo sonst auf der Welt finden. Genießen Sie die herzliche Gastfreundschaft der Bewohner und tauchen Sie ein, in eine Welt, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Erleben Sie die authentische Schönheit und die verborgenen Schätze, die Madagaskar zu einem so besonderen Reiseziel machen. Nach eindrucksvollen Tagen auf Madagaskar erwartet Sie auf den Seychellen inmitten kristallklaren Wassers und feinsandiger Strände noch pure Entspannung. Unternehmen Sie eine Entdeckungstour auf die Inseln Praslin und La Digue, deren Schönheit Sie verzaubern wird.

Das Angebot

Flug Wien-Dubai-Antananarivo-Mahe und zurück

13 Nächtigungen mit Frühstück

Eintritte, Besichtigungen, Transfers lt. Programm

deutschsprachige RL.

Reisezeitraum & Preise:

Termine: 27. 8. bis 10. 9. 2025 und 8. bis 22. 10. 2025

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: ab 3395 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 595 Euro

Bustransfer ab/bis Klagenfurt: 155 Euro, ab/bis Graz: 105 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Geo Reisen Graz

Tel.: (0316) 813001

Hamerlinggasse 6, 8010 Graz

Mail: graz@geo.at

