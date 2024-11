Entdecken Sie im Rahmen einer exklusiven Leserreise mit Geo Reisen eine der schönsten Regionen Frankreichs. Die Provence begeistert mit geschichtsträchtigen Städten wie Marseille, Aix-en-Provence oder Avignon, dem reichen römischen Erbe, das bis heute in steinernen Monumenten wie der Arena von Arles oder dem beeindruckenden Pont du Gard zu bestaunen ist und natürlich mit dem einzigartigen Farbenspiel. Das azurblaue Mittelmeer, die leuchtenden Ockerfarben der Dörfer im Luberon, die lilafarbenen Lavendelfelder und sattgrünen Weinhänge. Dazu die schwarzen Stiere, rosa Flamingos und die weißen Pferde der Camargue. All das bildet die unvergleichliche Melange, welche die Provence so facettenreich und unverwechselbar macht, Reisende in ihren Bann zieht und Künstler seit jeher inspiriert. Ein umfangreiches inkludiertes Ausflugsprogramm führt Sie zu den interessantesten und sehenswertesten Orten der Region und lässt ausreichend Zeit zur freien Verfügung für „Savoir-vivre“, die Kunst, das Leben zu genießen.

Das Angebot

Flug ab/bis Wien nach Marseille

5 Nächte mit Frühstück und 1 x Abendessen in einem schönen Mittelklassehotel in Aix-en-Provence

inkl. Besichtigungen

Ausflüge und Transfers lt. Programm.

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine: 11. bis 16. April, 20. bis 25. Juni und 19. bis 24. September 2025

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: ab 1299 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 260 Euro

Bustransfer ab/bis Klagenfurt: 155 Euro, ab/bis Graz: 105 Euro (jeweils mind. 4 Personen)

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Geo Reisen

Tel.: (0316) 813001

E-Mail: graz@geo.at

Zurück zu allen Reiseangeboten