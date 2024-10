Pulsierendes Leben inmitten malerischer Altstädte, von Platanen beschattete Dorfplätze und mediterrane Lebensart, provenzalische Märkte mit allem, was das Herz begehrt, und dazwischen der Duft von Lavendel, Thymian und Rosmarin sowie der berauschende Kontrast unzähliger Nuancen des Ockertons, des azurblauen Himmels, des Grüns der Bäume und des Rots des Klatschmohns. Auf dieser Natur- und Genussreise werden Sie vom Garten- & Floristikexperten Roman Malli und einer ortskundigen Fremdenführerin betreut. Von Ihrem charmanten Hotel direkt im Lavendelgebiet, mitten im berühmten Regionalnaturpark Luberon, führen Ausflüge in Felsendörfer, in die Lavendelhauptstadt Sault und ins Ockerdorf Roussillon. Auch eine Trüffelfarm und ein Weingut stehen auf dem Programm. Nach drei Nächten im Luberon geht es weiter Richtung Rhônetal, wo Sie zwei Nächte im Zentrum der Kleinstadt Saint-Rémy-de-Provence verbringen. Besuchen Sie das geschichtsträchtige Avignon, und wandeln Sie im Alpilles-Regionalnaturpark zwischen Olivenhainen auf den Spuren van Goghs.

Das Angebot

Flug Wien-Nizza/Marseille-Wien

3 Nächte im Hotel Notre-Dame de Lumières

2 Nächte im Hotel Gounod

inkl. Frühstück, 3 x Abendessen

Eintritte u. Ausflüge lt. Programm

Reisebegleitung: Garten- & Floristikexperte Roman Malli

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Pauschalpreis pro Person im Doppelzimmer: 1.870 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 250 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Oliva Reisen

Tel.: (0316) 29 109 52

E-Mail: mail@olivareisen.at

Website: www.olivareisen.at