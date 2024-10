Verbringen Sie vier unvergessliche Tage voller Kunst und Kultur in Dresden, das unter König August dem Starken zur Hochburg barocker Pracht aufblühte. Lassen Sie sich vom Blick auf die Elbe und die kunstvoll restaurierte Altstadt verzaubern. Ein ganz besonderes Highlight dieser exklusiven Leserreise mit RETTER Reisen erwartet Sie in der Semperoper, wo eine Aufführung von Puccinis „Madama Butterfly“ den Abend unvergesslich macht. Erkunden Sie mit RETTER-Reiseleiter Günter Klopf die kulturelle Vielfalt Dresdens mit seinen imposanten Bauwerken wie der Hofkirche, der Frauenkirche und der Brühlschen Terrasse und bestaunen Sie die Sixtinische Madonna in der Gemäldegalerie Alte Meister. Abgerundet wird Ihr Aufenthalt mit einem Besuch im Historischen Grünen Gewölbe, das mit seinen 3000 Meisterwerken der Juwelier- und Goldschmiedekunst eine einzigartige Sammlung präsentiert. Lassen Sie sich von der einzigartigen Kunst und Kultur begeistern und erleben Sie Dresden von seiner schönsten Seite.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

3 x ÜN mit Frühstück im Hotel Bilderberg Bellevue Dresden

1 x Abendessen am Anreisetag

alle Eintritte und Führungen lt. Programm.

Reisezeitraum & Preis

Termin: 26.2.-1.3.2025

Preis pro Person im Doppelzimmer: 698 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 89 Euro pro Person

Opernkarte Madame Butterfly 1. Kategorie: 118 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

