Nachdem Sie vom farbenfrohen Gesicht der Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) empfangen wurden, erkunden Sie die ersten Highlights, darunter Chinatown mit dem Binh-Tay-Markt und der Tien-Hau-Pagode, bevor Sie den Sonnenuntergang bei einem Drink in einer der berühmten Rooftop-Bars genießen. Es folgen eine Schifffahrt durch das Mekong-Delta, Besuche in Dörfern, Fahrten mit der Motorrikscha und einer Dschunke, eine Übernachtung am Fluss, lokale Spezialitäten und sogar ein Wasserpuppenspiel.

Sie fliegen nach Danang und erkunden die zum UNESCO-Welterbe zählende Altstadt von Hoi An, bevor Sie bei einem mehrtägigen Badeaufenthalt im Robinson Club Nam Hoi An den goldenen Sandstrand sowie die Annehmlichkeiten des Hotels und der Restaurants genießen (wer möchte, kann auch Krabbenfischen in den Mangrovenwäldern ausprobieren).

Die Reise führt Sie weiter über den Hai-Van-Pass, der eine spektakuläre Aussicht auf die Küstenlinie bietet, und von dort (per Flug) in die Altstadt von Hanoi. Dort besuchen Sie die Höhlen von Tam Coc („die drei Lagunen“) und die berühmte Halong-Bucht mit ihren spitzen, üppig bewachsenen Felsen. Es wird ein Traum von einer Reise!

Das Angebot

Flug „Emirates“ hin und zurück, 2 x Inlandsflug

alle Transfers

Nächtigung/Frühstück/4-Sterne-Hotels während der Rundreise

1 x Nächtigung/Vollpension/Dschunke

Nächtigung/All-Inclusive/5-Sterne-Robinson

Bootsfahrten

Eintritte

Springer-Reisebegleitung und örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Reisezeitraum & Preise

Termin:

15.-29.3.2024

Preis pro Person im Doppelzimmer: 2890 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 410 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Springer Reisen

Tel. Steiermark: (0316) 8060 777

Tel. Kärnten: (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Website: www.springerreisen.at