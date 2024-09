Los geht‘s bequem mit dem Bus ab Villach, Klagenfurt, Wolfsberg, Graz und Leibnitz. Vor der Ankunft in Zadar am späten Nachmittag, gibt es einen Besichtigungsstopp in Zagreb. Am darauffolgenden Tag können Sie sich einer geführten Tour in Zadar anschließen oder das hübsche Städtchen an der Adria selbst entdecken - auf jeden Fall sollten Sie sich die berühmte Meeresorgel nicht entgehen lassen. Am dritten Tag haben Sie die Möglichkeit einen Ausflug zu den Krka-Wasserfällen im Nationalpark zu unternehmen. Am Silvestertag wird eine Schifffahrt zu den Kornaten organisiert, sofern es das Wetter zulässt.

Und natürlich gibt es am Silvesterabend ein tolles Galadinner mit Musik, bevor Sie den ersten Vormittag des Neuen Jahres 2025 in aller Ruhe genießen können. Die Rückfahrt ist erst zur Mittagszeit geplant.

Das Angebot

Busfahrt ab Kärnten/Steiermark nach Zadar

4x Nächtigung im 4*Falkensteiner Hotel Borik auf Basis „All Inklusive“ (großer Wellnessbereich)

Silvester-Galadinner

Reisezeitraum und Preise

Termine:

28.12.2024 - 1.1.2025

Preis pro Person im Doppelzimmer: 749 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 440 Euro

Selbstfahrer-Ermäßigung: 100 Euro

Detailprogramm erhältlich.

