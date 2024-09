Erleben Sie eine unvergessliche Reise voller Kultur, Genuss und atemberaubender Landschaften! Ihre siebentägige Flusskreuzfahrt startet in Porto. An Bord der A-ROSA ALVA entdecken Sie die malerischen Weinregionen entlang des Douro, genießen nicht nur atemberaubende Ausblicke, sondern auch exklusive Winzermenüs und nehmen unter anderem an einer Portwein-Verkostung teil. Nach der Kreuzfahrt fahren Sie im komfortablen Reisebus nach Lissabon. Verbringen Sie zum krönenden Abschluss dieser Reise noch drei Tage in der portugiesischen Hauptstadt, wo Sie ein umfangreiches Ausflugspaket erwartet. Erleben Sie die charmante Altstadt Lissabons, die Städte Aveiro und Coimbra und erkunden Sie die Küstenstraße nach Sintra. Mehr erfahren Sie am Infoabend am 25. September am Flughafen Graz, Reservierung unter graz1@tui.at erwünscht, begrenzte Teilnehmerzahl.

Reisezeitraum & Preise

Termin: 22.10.-1.11.2025

Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 3.595 Euro pro Person



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Douro Tal © KK

TUI Das Reisebüro

Tel.: 050 884 281 0

Mail: kreuzfahrten@tui.at

Website: https://www.tui.at/reisebuero/