Lassen Sie sich vom leidenschaftlichen Tango in Buenos Aires und dem mitreißenden Samba in Rio de Janeiro verzaubern, während Sie einige der beeindruckendsten Naturwunder und kulturellen Höhepunkte der Welt erleben. Ihre Reise beginnt in Buenos Aires, der lebendigen Hauptstadt Argentiniens und Wiege des Tangos. Erleben Sie das bunte Treiben der Künstlerviertel La Boca und San Telmo, genießen Sie eine authentische Tango-Show und spüren Sie das Leben der Gauchos bei einem Ausflug in die weitläufige Pampa, wo Sie auf einer traditionellen Rinderfarm ein saftiges Steak erwartet. Weiter geht es zu den majestätischen Iguazu-Wasserfällen, die sich inmitten einer atemberaubenden Naturlandschaft im Dreiländereck Argentinien-Brasilien-Paraguay befinden. Zum krönenden Abschluss empfängt Sie Rio de Janeiro, die pulsierende Metropole Brasiliens, mit ihrem weltberühmten Zuckerhut und der imposanten Christusstatue am Corcovado. Entspannen Sie an den legendären Stränden der Copacabana und Ipanema, erkunden Sie den üppigen Tijuca-Regenwald und erleben Sie die Lebensfreude der Stadt bei einer mitreißenden Samba-Show. Für Abenteuerlustige bietet sich eine Tour durch eine Favela oder ein Besuch eines spannenden Fußballspiels im berühmten Maracana-Stadion an.

Das Angebot

Flug Wien-Buenos Aires/Rio-Wien mit Air France

Flüge Buenos Aires – Iguazu – Rio de Janeiro

9 Nächtigungen

Frühstück in 4 Stern-Hotels

Stadtrundfahrten und Ausflüge lt. Programm

Rundfahrten im komfortablen Reisebus

deutschsprachige Reiseleitung

Reisezeitraum & Preise:

Termine:

27.4.-7.5.2025 (Reiseführer: Mag. Christian Schatz)

14.-24.5.2025 (Reiseführer: Hans Seebacher)

Preis pro Person im Doppelzimmer: 2.980 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 520 Euro

Bustransfer ab/bis Klagenfurt 155, ab/bis Graz 105 Euro.

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Geo Reisen

Tel.: (0316) 813001

Mail: graz@geo.at

Website: https://www.bestfortravel.com/kontakt/reisebuero/graz/hamerlinggasse/