Erleben Sie einen besinnlichen Advent wie früher einmal in der bezaubernden Osttiroler Bergwelt in Kartitsch. Ein ursprünglicher Ort, fernab vom Trubel des Wintertourismus, in dem man einfach in Weihnachtsstimmung kommen muss. Lassen Sie sich vom Glühwein- und Lebkuchenduft in Lienz verführen. Genießen Sie bei einer traumhaften Winterwanderung das einzigartige Bergpanorama eines der schönsten Hochtäler Osttirols und lassen Sie sich an der Feuerstelle mit Kaiserschmarrn und Glühwein verwöhnen. Ihre Reise führt Sie auch nach Südtirol. Sie besuchen die einstige Bischofsstadt Brixen mit der mittelalterlichen Altstadt und Innichen mit der romantischen Fußgängerzone rund um die St. Michaelskirche. Lauschen Sie Tiroler Weihnachtsklängen nach einer romantischen Fackelwanderung. Auf der Rückreise wartet mit einer Adventschifffahrt auf dem Wörthersee ein weiteres Highlight.

Das Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

3x Übernachtung mit Halbpension im Hotel Waldruhe

Fackelwanderung

geführte Winterwanderung mit Kaiserschmarrn und Glühwein

Weihnachtsliederabend im Hotel

Ausflug nach Südtirol

Adventschifffahrt am Wörthersee

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 5. bis 8. Dezember 2024

Preis pro Person im Doppelzimmer: 725 Euro p. P. im DZ

Einzelzimmerzuschlag: 65 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

RETTER Reisen

Tel. (03335) 3900

Mail: reisen@retter.at

Website: www.retter-reisen.at