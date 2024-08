Genießen Sie im goldenen Herbst wunderschöne Tage an der Adria und die Annehmlichkeiten des ausgezeichneten Viersterne-Hotels Kvarner Palace, ein Holleis-Hotel geleitet von Martina Riedl, bekannt aus dem Hotel Miramar in Opatija. Erleben Sie erstklassigen Service und luxuriösen Komfort des Palasthotels, während Sie in stilvollem Ambiente entspannen und die herrliche Aussicht auf das Meer genießen. Erkunden Sie die historische Stadt Senj und besichtigen Sie die imposante Festung Nehaj aus dem 16. Jahrhundert. Im malerischen Novi Vinodolski erwartet Sie ein Besuch in einer traditionellen Konoba. Hier werden Sie mit lokalen Spezialitäten wie köstlichem Schinken, aromatischem Käse, frischem Brot und erlesenem Wein verwöhnt. Freuen Sie sich auch auf eine Schifffahrt zur Insel Krk. Dort besuchen Sie die charmante Stadt Vrbnik, die auf einem 49 Meter hohen Felsen thront und mit einer Kleinbahn erreichbar ist. Spazieren Sie durch die verwinkelten Gassen und genießen Sie die einzigartige Atmosphäre dieses bezaubernden Ortes. Zum Abschluss erwartet Sie eine Weinverkostung und Jause. Tipp: Schnell sein lohnt sich, da das hervorragende Hotel immer sehr gut gebucht ist!

Das Angebot

Busfahrt im Komfortreisebus, 5 x HP, Superior-Doppelzimmer Meerseite im Viersterne-Hotel Kvarner Palace in Crikvenica, inkl. Ausflüge lt. Programm.

Einstiegstellen: Reisebüro Pecnik, Schemerlhöhe 31, Nestelbach (Parkmöglichkeit), Graz Hauptbahnhof, Klagenfurt Minimundus, Villach Hotel Seven.

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termine: 4.-9.10.2024

Preis pro Person im Doppelzimmer ohne Balkon: 930 Euro

Preis pro Person im Doppelzimmer mit Balkon: 990 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 75 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

