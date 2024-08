Erleben Sie das Mandarinenfest 2024 an der Makarska Riviera und genießen Sie eine unvergessliche Reise voller Kultur, Genuss und Entspannung. Ihre Reise beginnt mit einer komfortablen Busanreise nach Podgora, wo Sie im luxuriösen 4-Sterne-Strandhotel Medora Auri residieren. Entdecken Sie die malerische Stadt Imotski mit ihren blauen und roten Seen sowie einen exklusiven Weinkeller in Grabovac. Erkunden Sie die historische Stadt Makarska bei einer geführten Besichtigung und entdecken Sie die reiche Geschichte der Region.

Das Highlight der Reise ist der Besuch im Neretva-Tal, wo Sie bei Live-Musik frisches Obst und hausgemachte Aperitifs genießen und an der Mandarinenernte teilnehmen. Eine traditionelle Bootsfahrt auf dem Fluss Nora und ein gemeinsames Mittagessen runden das Erlebnis ab. Buchen Sie jetzt Ihre Reise zum Mandarinenfest 2024 und lassen Sie sich von der Schönheit Kroatiens und den köstlichen Mandarinen verzaubern! www.hitreise.at

Das Angebot

Busfahrt ab/bis Kärnten und Steiermark nach Podgora

4 x N/DZ/HP im 4*Hotel Medora Auri Beach Resort oder ähnlich

Stadtrundfahrt Imotski und Makarska

Eintrittskarte roter & blauer See

Besichtigung Weingut

Ausflug Mandarinenfest inkl. Ernte (3 kg/Person)

Bootsfahrt

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 16.–20.10.2024



Preis pro Person im Doppelzimmer: 649 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 140 Euro



Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

Hitreise GmbH

6 x in Kärnten



Tel.: (0463) 59 55 00

Mail: hitreise@hitreise.at

Website: www.hitreise.at