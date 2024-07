Namaste

Diese exklusive Leserreise nach Nepal vereint kulturelle Erlebnisse, atemberaubende Natur und authentische Begegnungen. Schaffen Sie Erinnerungen, die ein Leben lang halten und lassen Sie sich von der Schönheit und Vielfalt Nepals begeistern! Starten Sie Ihr Nepal-Abenteuer mit der Besichtigung von Kathmandu, einer Stadt, die mit einer Fülle an UNESCO-Welterbestätte beeindruckt. Erleben Sie Geschichte und Kultur dieses faszinierenden Landes, während Sie die drei ehemaligen Königsstädte erkunden, deren prächtige Paläste und Tempel von vergangenen Epochen erzählen. Im Namo Buddha Kloster, einem der heiligsten buddhistischen Orte des Landes, haben Sie die Möglichkeit durch eine Nächtigung die Ruhe und den Frieden dieses besonderen Ortes vollends aufzusaugen. Ein Highlight ist auch der Besuch des Chitwan Nationalparks, wo Sie nach Nashörnern, Tigern und Elefanten in ihrem natürlichen Lebensraum Ausschau halten. Lernen Sie die nepalesische Küche bei einem Kochkurs bei Einheimischen kennen. Unter fachkundiger Anleitung entdecken Sie die Geheimnisse traditioneller Rezepte und genießen die selbst zubereiteten Köstlichkeiten. Ein unvergesslicher Moment erwartet Sie bei den Sonnenauf- und Untergängen in Nagarkot und Sarangkot.

Das Angebot

Flug Wien-Dubai-Kathmandu & retour

15 Nächte mit HP

1 Nächtigung im Kloster

Transfers in klimatisiertem Reisebus

Eintritte und Aktivitäten lt. Programm

Fakulativ: Aussichtsflug

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum und Preise

Termin: 21.2.-9.3.2025

Preis p. P. im DZ: 3480 Euro (EZZ: 390 Euro)

Springer Reisen

Tel.: 0463 3870 8164

Mail: brigitte.polzer@springerreisen.at

Website: www.springerreisen.at