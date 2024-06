Entdecken Sie zwei Regionen Italiens, die bislang vom Massen-Tourismus noch nicht entdeckt sind, an Schönheit aber kaum zu übertreffen sind. In Abruzzen und Molise erwarten Sie Gebirge und Traumstrände, malerische alte Dörfer, geschichtsträchtige Klöster und Burgen sowie glasklare Bergseen. Auch wenn Abruzzen geografisch zu Mittelitalien zählt, kulturell und historisch gilt diese Region als nördlichste Region Süditaliens, da sie vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert zu den Herrschaftsgebieten Sizilien bzw. Neapel gehörte. Zu den Höhepunkten Ihrer Reise mit Pecnik-Reisen zählt u. a. ein Besuch der Städte Teramo mit der beeindruckenden Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert und Atri, dessen gesamtes Zentrum auf römischen Mauern errichtet ist. Ein unvergessliches Erlebnis ist auch die Fahrt durch den Nationalpark Gran Sasso über die Hochebene Campo Imperatore, das auch „Klein Tibet“ genannt wird. Die zweitkleinste Region Italiens, Molise, beherbergt Termoli, ein kleines, aber feines Urlaubsparadies an der Adria, das darauf wartet, entdeckt zu werden.

Das Angebot

Busfahrt im Komfortreisebus

6 x Abendessen

Nächtigung und Frühstück im Seapark

SPA Resort Hotel**** in Giulianova

Eintritte lt. Programm

deutschsprachige Reiseleitung uvm.

Angebot gültig nur für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung.

Reisezeitraum & Preise:

Termin: 13.-19.10.2024

Preis pro Person im Doppelzimmer: 1280 Euro, EZZ: 180 Euro

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihre Kleine-Zeitung-Kundennummer bekannt. Detailprogramm erhältlich.

